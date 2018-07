Víte, jak se chovat na dovolené? V Tunisku můžete i za maličkosti skončit za mřížemi

I tři roky od krvavých teroristických útoků platí výjimečný stav

Před cestou do Tuniska je dobré zaregistrovat se do cestovatelské databázi DROZD. Česká diplomacie vydala výstrahu před cestami do Tuniska už letos v únoru. Ministerstvo vyzývá turisty k maximální obezřetnosti, navíc doporučuje vyhýbat se místům s velkou koncentrací osob, individuálnímu cestování po zemi a nočnímu cestování mimo nejdůležitější silniční trasy.

„Výjimečný stav vyhlášený dne 24. 11. 2015 byl opětovně prodloužen do 12. 10. 2018 a platí pro celé území Tuniska. Po teroristických útocích v muzeu Bardo, turistickém centru Sousse a proti bezpečnostním silám v loňském roce zavedly tuniské úřady zesílená bezpečnostní opatření, zvláště v Tunisu a kolem turistických cílů,“ připomíná český úřad.

Ke krvavému útoku v Sousse došlo přesně před třemi lety, terorista v jednom z oblíbených resortů zabil 38 lidí, z toho 30 britských turistů. Dalších dvacet turistů zemřelo při teroristickém útoku o tři měsíce dříve v muzeum Bardo.

Teroristé se mohou pokusit o další útoky

Podobné varování jako české ministerstvo zahraničí vydala i britská diplomacie. Tuniská vláda podle ní sice zlepšila ochranu ve velkých městech a turistických střediscích, přesto ale ministerstvo varuje, že se teroristé „velmi pravděpodobně pokusí provést útoky v Tunisku, včetně cílů ze Spojeného království a Západu".

České ministerstvo zahraničí proto důrazně nedoporučuje cestovat do oblastí kolem hranic s Alžírskem a Libyí, do horských oblastí guvernátů Kasserine, Kef a Jendouba, ve kterých pravidelně probíhají vojenské antiteroristické akce. Nedoporučuje také cestovat do oblasti měst Siliana, Kairouan a Kasserine, do pouštní zóny jižně od linie Bir Rijm Maatoug – Borj Bourguiba – Ben Guerdan a do horské oblasti na severozápadě Tuniska.

„Spontánní manifestace a protestní hnutí mohou způsobit dopravní problémy po celé zemi. K návštěvě turistických oblastí na jihozápadě země se proto doporučuje letecká přeprava. Je nezbytné důsledně dodržovat pokyny bezpečnostních sil a to po celém území Tuniska. MZV ČR při cestování doporučuje mít vždy při sobě osobní doklady a pas, vyhýbat se větším shromáždění osob a nepohybovat se venku v nočních hodinách. Dále MZV doporučuje vyhýbat se izolovaným oblastem a necestovat v noci. Pohyb v pohraničních a pouštních oblastech je formálně zakázán. V případě silniční kontroly se vždy řiďte doporučením místních bezpečnostních sil,“ radí české úřady.

Co vše je v zemi nelegální?

Před cestou do Tuniska je dobré informovat se o zvycích v této africké zemi. I věci, které nám připadají nevinné, mohou být v této zemi problém – od fotografování vládních budov až po projevy homosexuálního chování na veřejnosti.

Tunisko má velmi tvrdé zákony týkající se drog – a ne jen těch tvrdých. Dokonce i za pouhé držení malého množství měkkých drog může člověk skončit ve vězení. Podle oficiálních údajů tamního ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2016 v zemi kvůli drogám zadrženo 6700 osob, což je osmkrát více než v roce 2000. Třetina vězňů v Tunisku si odpykává trest právě za drogové delikty.

Trestným trestným činem, o kterém mnoho turistů nemusí vědět, je také odvážet z Tuniska starožitnosti bez povolení. Pokud byste si chtěli něco vyvést, musíte se obrátit na orgány tamní celní správy.

Pokud by se vám v Tunisku zalíbilo natolik, že byste uvažovali o koupi prázdninového domku, musíte být opatrní, protože pro cizince je nelegální koupit v Tunisku nemovitost, varuje server Express. Přesto to ale není úplně nemožné. Například Britové si často nemovitosti v Tunisku kupují prostřednictvím svých tuniských známých. Přesto je prý dobré se poradit s právníkem.

Pozor na to, co fotíte

Turisté by se měli vyvarovat fotografování v blízkosti citlivých politických či vojenských míst, protože pořizování fotografií řady budov je zakázané. Pokud máte pochybnosti, podívejte se, jestli kolem budovy nenarazíte na varování před fotografováním.

Nevěřícím je také zakázán vstup do mešit v době modliteb. Zakázáno je fotit i ty muslimy, kteří svůj rituál provádějí mimo mešitu. Při focení místních obyvatel se doporučuje požádat je o svolení. Přístup k cizincům je obecně poměrně tolerantní, přesto nelze zapomínat, že Tunisko je zemí muslimskou. Tomu je třeba přizpůsobit chování (např. pokud jde o navazování kontaktů s místními dívkami a požívání alkoholu) a oblékání (zejména mimo turistické zóny vynechat příliš “úsporné” modely).

Homosexualita je v Tunisku trestným činem. Podle Lonely Planet hrozí za „sexuální jednání mezi dvěma dospělými stejného pohlaví trest až tři roky ve vězení."

Peníze měňte až v Tunisku

Poněkud neobvyklý se pak může zdát zákaz dovozu a vývozu tuniské měny. Na letišti v Tunisu jsou často prohledávány peněženky. Tuniský dinár je známý jako „uzavřená měna", což znamená, že je trestné importovat nebo exportovat měnu do Tuniska nebo z něj. Zbude-li vám určitá částka místní měny, je možno ji směnit zpět na valuty; Obecně se doporučuje postupná směna peněz podle potřeby. Je také dobré schovávat si pro případ zpětné směny stvrzenky vydané směnárnou.

Takže, i když najdete někde, kde si doma vyměníte tuniskou měnu, nedělejte to, protože je nelegální, že si s sebou vezmete do země. Místo toho si vezměte s sebou svou vlastní měnu v hotovosti nebo si přivezte debetní nebo kreditní kartu. "

A jedna obecná rada na závěr - turisté v Tunisku by měli vždy počítat s místními tradicemi, zvyky, zákony a náboženstvím. Neměli by jej nijak urážet, zejména během svatého měsíce ramadánu, nebo když jsou na návštěvě náboženského místa.