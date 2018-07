Kam na dovolenou? Vydejte se za krásami Asturie a Baskicka.

V případě, že se do severního cípu Španělska rozhodnete přijet automobilem, rozhodně se neváhejte projet po silnici mezi městy San Sebastian a Provinicí A Coruña. Dostane se vám příjemného pohledu na místní přístavní města, vysoké útesy na rozbouřené vody Biskajského zálivu, který je vlastně výspou Atlantického oceánu obklopenou z jižní strany Španělskem a ze severní strany nejzápadnějším výběžkem Francie. Dopravní uzel vedoucí ze San Sebastian prochází Kantábrií a Asturií a končí v Galicii, na pobřeží Costa de la Muerte.

Město San Sebastian si dlouhodobě drží svou specifickou gurmánskou tradici. Ihned po jeho návštěvě vám doporučujeme si vychutnat starou část města a jeho úzké uličky. Kromě místních památek a architektury se jistě vydejte také do zdejších barů. Jak už jsme zmiňovali, tak San Sebastián si hodně potrpí na kuchyni. I proto by z vaší strany byl prohřešek neochutnat zdejší tradiční pokrm Pincho. Jedná se vlastně o chleba, či sendvič, v němž jsou párátkem spojeny směsi různých pochutin. Pro milovníky ryb tu jsou samozřejmě ještě také ančovičky. Koho by nalákalo jíst všechna tato jídla a zároveň poslouchat šumění moře?

Poté, co sníte a vypijete, vše co můžete, sedněte rovnou za volant a vydejte se o 100 km dál do Bilbaa. Ti, kteří do Španělska přicestovali letadlem, si mohou automobil buď vypůjčit, případně využít místních autobusových linek, případně železničních spojení. Chcete-li v tomto městě pobýt déle, můžete využít ubytování v hotelu Iturrienea Ostatua, který nabízí cenově přijatelné ubytování ve výši 75 euro za dvoulůžkový pokoj. Milovníci kultury by neměli ve svém cestovním programu vynechat návštěvu zdejšího Guggenheimova muzea moderního umění.

Až se nabažíte Bilbaa, přejeďte o 70 km dál na západ do Kantábrie, kde se na vás těší vesnička Santoña. Zde si můžete vychutnat pohled na nezapomenutelnou a člověkem téměř nedotčenou přírodu, včetně útesů na poloostrově Monte Buceiro. Při této příležitosti se také můžete vykoupat v moři. Místní pláž Beria se zlatým pískem k tomu přímo vybízí.

Dalších 45 km západně je Santander, proslulý starými stavbami z poloviny 20. století. Na rozdíl od sousední Santoña má písek na zdejší pláži El Sardinero bílou barvu a vlny zdejšího moře jsou také mnohem drsnější. To by se vás však nemělo odradit od cesty trajektem na Playa de Somo, odkud se můžete koukat zdálky na celé město.

Po návratu na pevninu se vydejte do města San Vicente de la Barquera, rybářského přístavu po vápencovitým pohořím Picos de Europa. Zde ochutnejte mořské plody v restauraci El Retiro. Po další cestě po pobřeží severního Španělska se octnete na samém konci, a to v Provincii A Coruña. Zde se projděte po dva kilometry dlouhé promenádě k Herkulově věži, jediném funkčním majáků z období Starého Říma. Po kulturním zážitku pak může slavnostně zakončit svou dovolenou posezením v restauraci O Bebedeiro, nebo Taberna de Conqueiro.