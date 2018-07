Dovolená v Albánii? Skvělá destinace pro milovníky pláží i přírody

— Autor: -jaf / EuroZprávy.cz

Tirana - Dětem začínají letní prázdniny a vás jistě zajímá, kam se vydat, ať už k moři, za poznáním, či za přírodou. Ti, kteří se rozhodnou pro moře, okamžitě přemýšlí o starém dobrém Chorvatsku, případně i o Španělsku, Řecku a dalších destinacích. A co takhle do Albánie? To je asi ta poslední země, kam by vás napadlo vyrazit na dovolenou. Ale proč? Na rozdíl od jiných zemí si zde užijete nejen moře, ale úchvatnou přírodu. O podrobnostech dovolené v Albánii informovala cestovní kancelář Fischer.