Dovolená v Berlíně? Divoký mix vyléčí turisty ze stereotypů o Německu

"Berlín je nejefektivnější zbraň proti stereotypům o Německu - proti představě o úžasně disciplinovaných lidech, kteří vstávají v šest hodin a hned začnou vyrábět auta, o lidech, kteří jdou do sklepa, když se chtějí zasmát," říká s úsměvem Kieker.

Naráží tak na uvolněnou a svéráznou atmosféru řady městských částí, kterou se Berlín do značné míry liší od měst jako Mnichov nebo Hamburk, i na často divoký mix, který tvoří jeho obyvatelé pocházející z celého světa. Řada cizinců se pak podle něj při návštěvě metropole ptá, jestli skutečně patří k Německu. "Lidé už nechtějí jen objet město autobusem, ale chtějí se potkat s místními a zjistit, jak žijí," míní Kieker.

zdroj: YouTube

Loni Berlín navštívilo 14 milionů turistů. V průměru se zdrželi 2,4 noci a utratili zde 210 eur (5380 korun) za den. Ze zahraničí nejčastěji přijíždějí Britové, Italové a Američani, nejvíce zase utrácejí Rusové, Číňani a lidé z arabských zemí.

Zájem turistů o Berlín, jehož počet obyvatel každoročně vzroste o 40.000, podle Kiekera neoslabil ani krvavý teroristický útok z prosince 2016, ani krach aerolinek Air Berlin, které pro město představovaly důležitou spojnici se světem. Za prvních pět měsíců letošního roku stoupl počet návštěvníků Berlína oproti stejnému období loňského roku o 4,4 procenta.

Zhruba na této úrovni by agentura VisitBerlin chtěla růst udržet i v dalších měsících a letech, i když Kieker přiznává, že má ve skutečnosti jen velmi malé páky, jak to ovlivnit. "Nemyslíme, že to městu dělá dobře, když je růst počtu turistů přehnaný," míní Kieker, podle něhož pak může snadno přijít o svou jedinečnou atmosféru.

"V žádném případě nechceme rychlý masový turismus, kdy se lidé ve městě objeví na pět hodin a zase jsou pryč," zdůrazňuje. "Nechceme se stát Disneylandem, chceme být Berlínem," podotýká.