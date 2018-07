Vyrážíte na dovolenou? Čtyři věci, na které bezpodmínečně nesmíte zapomenout

Včasné vyřízení těch nejdůležitějších formalit a pochůzek nám může zpříjemnit nejen samotnou dovolenou, ale i dobu bezprostředně před ní. Přinášíme proto tipy, na co bychom neměli před odjezdem zapomínat a mohli si tak následně vychutnat volné dny s rodinou bez stresu a shonu.

Zkontrolujte pasy, výroba nových může trvat až 30 dní

Cestovní doklad je jedním ze základních předpokladů bezproblémového letního cestování. Zatímco ve většině evropských destinací nám k prokázání se postačí občanský průkaz, při cestě mimo Evropu po nás může být požadován i pas. Důležité je myslet na to, že svůj doklad totožnosti musí mít také děti.

Před cestou bychom měli ověřit platnost našich identifikačních dokumentů a případně požádat o vydání pasu pro děti. Již několik let totiž musí mít děti pro cesty do zahraničí vlastní pas. Jestliže žádáme o klasickou verzi pasu, vydání může trvat až 30 dní.

Pokud nám zbývá méně než 30 dnů, lze zažádat o rychlopas, který můžeme mít hotový ve lhůtě 15 dnů a méně. S rychlopasem máme ale omezen vstup do některých rodinami oblíbených exotických destinací, jako je třeba Egypt.

Rychlopas má platnost pouze 6 měsíců, přičemž egyptská strana vyžaduje doklady platné ještě nejméně šest měsíců po předpokládaném datu odjezdu z území státu.

Načasujte správně očkování svých ratolestí

S dětmi cestujeme nejčastěji po České republice nebo blízkých evropských zemích. Očkování v těchto destinacích sice není povinností, ale lékaři některé vakcíny silně doporučují. Před odjezdem na běžnou dovolenou je tedy dobré zkontrolovat datum očkování proti tetanu a případně se nechat přiočkovat proti žloutence typu A. Výskyt tohoto typu žloutenky je totiž v zemích jižní Evropy vyšší než v tuzemsku. Před cestou do východní nebo střední Evropy by se pak mohla hodit injekce proti klíšťové encefalitidě.

Důležité je kromě typů vakcín myslet i na správné načasování. Zdraví našich dětí totiž neprospívá podání více vakcín současně, stejně jako očkování bezprostředně před odjezdem na dovolenou. V případě nepříznivé reakce těla na látku by nám totiž mohly horečky dítěte na dovolené a nutnost vyhledávání cizího lékaře způsobit více problémů jak užitku.

Popřemýšlejte předem o výletech a nutné výbavě

Pokud cestujeme s dětmi, není nejvhodnější se vydávat na dovolenou zcela na vlastní pěst a nepřipraveni. I když vyrážíme na pobyt s delegátem, je vhodné informovat se o doplňkových možnostech v našem prázdninovém cíli. Na některé velmi oblíbené a turisticky navštěvované atrakce totiž může být potřeba zakoupit lístky nebo rezervaci již předem, zejména v případě přejezdů speciálními autobusy nebo třeba místní dopravou.

Dobré je ověřit si rovněž možnosti vyžití v místě pobytu a tomu podřídit cestovní výbavu. Například i do Řecka je dobré přibalit si teplejší oblečení, pokud třeba plánujeme výstup na horu Olymp, maďarské lázeňské lokality zase nabízejí spoustu bruslařských tras, které by mohla být škoda s dětmi nevyužít. Příhodné může být také informovat se o možnostech stravování, a to zejména v případě, trpí-li naše děti specifickými alergiemi či dietami.

Cestovní pojištění lze sjednat i na poslední chvíli, nevyjíždějte bez něj

Ať už vyjíždíte s dětmi na klasickou turistickou dovolenou nebo plánujete lehký adrenalin například v podobě horské cyklistiky či sjíždění řeky na raftu, vždy se vyplatí pořídit v předstihu celé rodině cestovní pojištění. Zejména v zahraničí by se totiž platba za léčebné výlohy mohla vyšplhat na mnohonásobně vyšší finanční částky než v České republice.

Důležitým předpokladem je vybírat pojištění dle druhu dovolené. Nutností je však také ověřit si, na co všechno se námi vyhlédnutá pojistka vztahuje. Běžnou součástí základní sazby totiž nebývá například pojištění úrazu nebo zavazadel.

V případě, že jsme nechali tento krok na poslední chvíli, je možné pojistku sjednat i na internetu a zaplatit platební kartou online. Pojistné smlouvy a potvrzení nám tak budou obratem zaslány na e-mail. Částka za den pojištění v zahraničí se pohybuje již od 8 Kč.