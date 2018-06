Cestování stále láká. Jaké možnosti se stávají hitem?

Klasická dovolená

Naprostý základ pro většinu lidí. Jak si takovou dovolenou představit? Mnoho lidí to určitě zná. Nejde ani tak o poznávání zajímavých míst, ale spíše o možnost si týden až čtrnáct dní odpočinout. Hlavním kritériem výběru je:

Hezká pláž

Kvalitní ubytování

Dobrá strava

Do popředí se nedostávají jenom hotely, ale třeba i apartmány, nebo soukromé byty, které majitelé pronajímají. Máte jeden takový? Inzerujte s Google Adwords a můžete si přes léto vydělat zajímavé peníze a využít turistický ruch v oblasti i ke svému zajímavému zisku. Tato forma ubytování je populární proto, že je spojena s nízkou ceno a mnohdy velmi zajímavými lokalitami daných bytů.

Cestování za sportem

Není to ani televize doma, ani ve sportovním baru. Stejně tak to nejsou ani stadiony v České republice, kam míří mnoho skalních sportovních fanoušků. Jejich cílem je vidět svůj oblíbený zahraniční tým naživo. A tak si koupí letenky a vyrazí. Velké popularitě se dnes těší hlavně cesty do USA a kanady, kde si lze pořídit lístky na legendární NHL. Pro každého fanouška špičkového hokeje je to sen. Díky levným cenám lístků a letenek však celkem jednoduše uskutečnitelný.

Eurovíkendy

Populární forma poznávacího zájezdu, která je koncipována jako třídenní. V pátek je odjezd a v sobotu návrat. Díky tomu není nutné balit si nijak velký objem věcí. Plně postačí sportovní vaky na záda, se základními nezbytnostmi. Během daného víkendu lze poznat ta nejdůležitější místa, která vybraná evropská metropole nabídne. Kromě možnosti letecké dopravy se hojně využívá také autobus. A jaká města lůze zařadit do kategorie těch stoprocentně nejpopulárnějších? Jsou to tyto:

Paříž

Londýn

Řím

Poznávací zájezdy

Ty lehce vycházejí z výše zmíněného konceptu. Liší se však tím, že se jedná o zájezdy s delší dobou trvání a poznání není omezeno jenom na velká města. V nich se sice začíná, ale rozhodně se v nich nekončí. Cesty jsou spojeny i s jejich okolím, nebo i s přírodou. Proto je třeba vzít si na takový výlet více věcí, do různých podmínek. Tedy jak něco do města, tak třeba i teplejší a také odolnější kvalitní bundy značky Alpha Industries. Ty se hodí při poznávání hlavně přírodních krás konkrétní země. Vzhledem k nabídce současných cestovních kanceláří musíme říci, že klasické poznávací zájezdy mohou být spojeny s možností poznat celý svět.

Cyklo a pěší zájezdy

Hlavně potom do horských oblastí, kde je daný zájezd spojený především s cyklistikou, nebo s pravidelnými túrami. Jedná se o osvědčenou volbu pro toho, kdo miluje nejenom pohyb, ale kdo miluje i krásné výlety do přírody. Kromě správného oblečení a základní výbavy pro pobit v přírodě se na tento typ zájezdů dokonale hodí i kompaktní turistické dalekohledy. Jakmile se ocitnete na vrcholu hory, jsou skvělou možností, jak si užít doslova nezapomenutelné vyhlídky do okolí. Dnes je možné vybrat tento typ zájezdů i podle různé náročnosti, což znamená, že ho mohou zvolit i začínající milovníci turistiky, nebo cyklistiky.

Adrenalinové zájezdy

Jsou určené spíše pro fyzicky zdatnější jedince. Jedná se o takový typ zájezdů, které mohou být spojeny s několika denním pobytem v přírodě, mohou být spojeny s horskými túrami, nebo třeba s výstupy na různé vrcholy. Tato forma cestování rozhodně není pro každého, a už vůbec není pro rodiny z dětmi. Jedná se o možnost populární u sportovně založených jedinců, kteří chtějí nejenom zkusit něco nového, ale často chtějí také překonat své limity.