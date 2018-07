Nejedete nikam na prázdniny? Zůstáváte v Praze? Tohle jsou tipy pro Vás

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Obchodní centrum Černý most už potřetí organizuje filmové léto s českými filmy, které byly nominovány na cenu Český lev. Letní kino na střešním parkovišti zajišťuje kanál Prima MAX, společnost UPC, rádio Kiss a multikino CineStar Černý most. V Praze také budou i jiná letní kina.

Dopravní podnik hlavního města Prahy už pojedenácté poskytne putující po celé Praze, Kinobus, ve kterém budou promítané české i zahraniční filmy. Nebojte se. Určitě najdete místo. I letos Kinobus nabídne 200 míst k sezení. Nesmíme také zapomenout na letní kino ve Žlutých lázních, kde každé úterý a sobotu, kde budou spíše promítaný ty největší kinové trháky např. oblíbené marvelovky a Pelíšky.

Myslíte si, že diamanty jsou dívčiny nejlepší přátelé a nejen dívčiny? V Praze, kousek od stanice metra Staroměstská, máte možnost se s nimi seznámit. Pojďte navštívit podzemní svět těchto drahokamů, kde se o nich všechno dozvíte a podíváte se na nejkrásnější exponáty v rozsáhlé sbírce.

U Karlova náměstí si můžete vyzkoušet Pivní lázně Praha - Spa Beerland. Vykoupejte se v pivovarské kvasnici a sladu, z kterých se vaří české pivo Krušovice. Chmelové silice podporují vitalizaci, uvolňování kožních pórů a regeneraci pokožky. Během koupele ve vířivých kádích z dubu královského budete moct vypít neomezené množství piva.

Pokud jste milovníky egyptského dědictví a máte šikovné děti s jedničkami na vysvědčení - pro ně vstup zdarma, tak můžete jít se společně podívat na poklad mumií, skrývající se na holešovickém výstavišti. Proslavená světová výstava připravila starožitné dobrodružství, které budete moct zažít na vlastní kůži až do 22. července.

K oslavě 100. výročí vzniku ČSR, už od jara v Galerii Tančící dům probíhá výstava s názvem Retro biják 60. - 90. let. Uvidíte tam 200 kostýmů z různých československých filmů, které byly natočený od 60. do 90. let 20. století a nebyla doposud ukázaná veřejnosti.

Habsburkové určitě zanechali významnou stopu na českém území. Na jednu z nich můžete se podívat v centru Prahy. Muzeum alchymie, které se nachází v alchymistické dílně Rudolfa II. z 16. století nabízí Vám příležitost vidět, kde pracovali nejvýznamnější alchymisté své doby. Pokud chcete, tak můžete tam také koupit různé elixíry např. Eros - elixír lásky a Memos - elixír paměti.

Prázdniny strávené v Praze nemusí být vůbec nudné. Objevuje se zde hromada možností, co jde dělat během dvou letních měsíců. Neuvěřitelný nespočet různých akcí poskytuje zábavu pro celé rodiny, jak strávit dlouhé pražské dny.