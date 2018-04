ZOO Dvůr Králové zahájila hlavní sezonu, návštěvníky láká na safari truck

Aktualizováno 17:22 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Tisíce lidí dnes zavítaly do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Zoo zahájila otevřením areálů afrického a lvího safari hlavní návštěvnickou sezonu. ČTK to řekla mluvčí zoo Simona Jiřičková. "Dnes přišlo 3200 lidí a safarim projelo 125 vozidel. Bylo hezké počasí, myslím, že si to návštěvníci užili. Je to dobrý start do nové sezony," řekla ČTK odpoledne Jiřičková.