Nejabsurdnější stížnosti turistů: Mám menší penis než slon, v moři byly ryby

THAJSKÝ PÍSEK: "Pláž byla tak písčitá, že se mi dostal písek všude do šatů a bylo těžké ho spláchnout z těla."

KARIBSKÝ STROJ ČASU: "Nám trval let z Británie do Antiguy devět hodin, ale Američané v našem resortu říkali, že jim to trvalo jen tři hodiny."

PŘEBARVENÉ MALEDIVY: "Písek byl příliš bílý a ne žlutý, jako ve vaší brožurce."

NEPOKOJNÉ PORTUGALSKO: "Naše jednopokojové apartmá bylo mnohem menší než dvoupokojové apartmá vedle nás."

ZTRACENO VE ŠPANĚLSKÉM PŘEKLADU: "Bylo tam moc cizinců a všichni mluvili španělsky." "Pouliční nápisy nebyly anglicky. Nechápu, jak tu může někdo někam trefit."

STŘEDOAMERICKÉ ZKLAMÁNÍ: "Psali jste, že město je hned vedle sopky, ale my tam přijeli a nebyla tam žádná láva. Jsem si dost jistý, že je to jen obyčejná hora."

ZVÍŘATA SE NEZUBÍ: "Zvířata v newyorské zoo vypadala hrozně smutně, až to naše děti rozplakalo. Nemůžou je vycvičit, aby se usmívala?"

PŘÍLIŠ HLUČNÁ PLAVBA: "Během výletní plavby po Středozemním moři bylo moře tak hlučné, že se nedalo spát."

PŘÍLIŠ VZRUŠUJÍCÍ KEŇA: "Sloni, které jsme viděli během našich líbánek, byli viditelně vzrušení, což mou manželku rozrušilo a já jsem si připadal méněcenný."

LÁSKA PO FRANCOUZSKU: "Já a můj přítel jsme žádali v pokoji oddělené postele. Dali jste nám manželskou, a teď jsem těhotná."

ŠPANĚLSKÁ PROHRA O PRSA: "Ženy na pláži se opalovaly nahoře bez a můj manžel se na ně celé dny koukal."

TAJEMSTVÍ ITALSKÝCH HLUBIN: "Nikdo nám neřekl, že v moři budou ryby. Děti to zaskočilo a vyděsilo."