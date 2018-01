Zájezdy "first minute" jdou na dračku, překvapením je Turecko

Co se s námi děje po smrti? Mozek ještě nějakou dobu funguje

Nejpopulárnější destinací u leteckých dovolených je nadále Řecko, přestože jeho podíl klesl meziročně o pět procentních bodů na 23 procent. Vyplývá to z údajů cestovní agentury Invia.cz. Zájem o "first minute" zájezdy vzrostl proti loňsku o 61 procent. Klasické evropské destinace letos dohánějí africké země - pětkrát více turistů volí pro svou letní dovolenou Turecko. Podíl Bulharska stoupl meziročně z 14 na 18 procent a Turecka ze tří na deset procent.

"Poptávka po zájezdech do Tuniska proti loňsku narostla třikrát, u Turecka dokonce pětkrát. Cena dovolených v těchto zemích je přitom podobná nebo nižší jako dovolená v klasických evropských destinacích," uvedl Michal Tůma z Invie. Průměrná cena prodaného pobytu na osobu činí 13.953 korun, což je o 432 korun meziročně více.

Podle Stanislava Zímy z Exim tours je Turecko letošním překvapením. "Turecko se loni touto dobou prodávalo velmi špatně a klienti odkládali nákupní rozhodnutí až na pár dnů před odletem. Letos má Turecko v tomto ohledu (ve first minute) velmi slibný nástup," dodal.

"Největší riziko z nedostupnosti kvalitního zájezdu hrozí rodinám s dětmi, které first-minute nakupují nejčastěji. V případě, že tedy rodiny budou vyčkávat na last-minute, může dojít k situaci, že neseženou kvalitní zájezd," řekl manažer marketingu pojišťovny ERV Vlastimil Divoký.

Letos v zimě se zvýšil i prodej exotických zájezdů, meziročně až o pětinu. Nárůst cestování do exotiky podporuje zavádění nových přímých leteckých linek z Prahy. "Nejvíce populární směrem na východ je Thajsko, Srí Lanka, Dubaj a Maledivy, směrem na západ Mexiko, Dominikánská republika a Kuba, a v Africe roste významně zájem o Zanzibar," uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Zdeněk Kříž.

V souvislosti s výjimečným stavem, který je v Turecku vyhlášen od poloviny roku 2016, MZV ČR doporučuje občanům:

Necestovat vůbec do jihovýchodní oblasti Turecka (v rámci tureckých hranic východně a jižně od pomyslné linie tvořené městy Osmaniye, Elazig, Erzurum, Kars). Zvážit nutnost cestování do Ankary, kam doporučujeme cestovat pouze v odůvodněných případech (například pracovní/obchodní cesty, studium). V případě cest do Istanbulu sledovat aktuální bezpečnostní situaci a doporučení GK Istanbul.

Při cestování a pobytu ve všech oblastech Turecka dbát maximální opatrnosti, zdržovat se pokud možno v prostorách hotelového komplexu a zásadně se vyhýbat všem shromážděním osob.

V souvislosti s trváním výjimečného stavu je třeba zachovávat obezřetnost a zejména dbát pokynů tureckých orgánů, být v kontaktu s cestovní kanceláří, která cestu zařizuje, a pravidelně sledovat média a jiné informační zdroje. Informujte také svou rodinu/své blízké o místě svého pobytu.